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У Києві знову понад тисяча хворих на COVID і 26 смертей

Вівторок, 22 грудня 2020, 09:25
У Києві знову понад тисяча хворих на COVID і 26 смертей
Фото КМДА

Упродовж доби 21 грудня у столиці зареєстрували 1159 нових випадків захворювання на коронавірус, 26 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще 1159 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 26 людей".

Деталі: Серед нових хворих 644 жінки віком від 18 до 88 років, 424 чоловіки віком від 18 до 90 років, 39 дівчаток від 5 місяців до 17 років та 52 хлопчики від 2 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 36 медиків.

121 людину госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (232), у Дніпровському (201) та у Солом’янському (140) районах.

Станом на 22 грудня у столиці вже 102 282 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1749 киян. Подолали хворобу 33 981 мешканець Києва, з них 1242 за минулу добу.

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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