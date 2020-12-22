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В Киеве снова более тысячи больных COVID и 26 смертей

Вторник, 22 декабря 2020, 10:25

В течение суток 21 декабря в столице зарегистрировали 1159 новых случаев заболевания коронавирусом, 26 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 1159 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 26 человек".

Детали: Среди новых больных 644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 424 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 36 медиков.

121 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (232), в Днепровском (201) и в Соломенском (140) районах.

По состоянию на 22 декабря в столице уже 102 282 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1749 киевлян. Преодолели болезнь 33 981 житель Киева, из них 1242 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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