Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Броварів розповів деталі нападу: 5 озброєних били на очах у дитини

Вівторок, 22 грудня 2020, 13:33
Мер Броварів розповів деталі нападу: 5 озброєних били на очах у дитини
ФОТО З FACEBOOK САПОЖКА

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що на його будинок напали 5 озброєних чоловіків, у домі в цей момент перебувала його сім’я – дружина та 9-річний син.

Джерело: Сапожко у Facebook

Пряма мова: "Вчора о пів на десяту вечора група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я – дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли".

Деталі: Сапожко переконаний, що це був не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. Мер додав, що сприймає цей факт як "політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою залякати та змусити його зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів".

Водночас, за словами Сапожка, попри "жахіття, яке пережила родина", залякати його не вдасться і зніматися з виборів він не планує.

Що було раніше: 21 грудня невідомі напали на будинок і пограбували мера міста Бровари Ігоря Сапожка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьБроваринапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Київська область
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: