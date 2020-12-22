Мер Броварів розповів деталі нападу: 5 озброєних били на очах у дитини

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що на його будинок напали 5 озброєних чоловіків, у домі в цей момент перебувала його сім’я – дружина та 9-річний син.

Джерело: Сапожко у Facebook

Пряма мова: "Вчора о пів на десяту вечора група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я – дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли".

Деталі: Сапожко переконаний, що це був не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. Мер додав, що сприймає цей факт як "політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою залякати та змусити його зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів".

Водночас, за словами Сапожка, попри "жахіття, яке пережила родина", залякати його не вдасться і зніматися з виборів він не планує.

Що було раніше: 21 грудня невідомі напали на будинок і пограбували мера міста Бровари Ігоря Сапожка.