Мэр Броваров рассказал детали нападения: 5 вооруженных били на глазах у ребенка

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что на его дом напали 5 вооруженных мужчин, в доме в этот момент находилась его семья – жена и 9-летний сын.

Источник: Сапожко в Facebook

Прямая речь: "Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья – жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли".

Детали: Сапожко убежден, что это был не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Мэр добавил, что воспринимает этот факт, как "политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить его снять свою кандидатуру с выборов".

Однако, по словам Сапожко, несмотря на "ужасы, которое пережила семья", запугать его не удастся и сниматься с выборов он не планирует.

Что было раньше: 21 декабря неизвестные напали на дом и ограбили мэра города Бровары Игоря Сапожко.