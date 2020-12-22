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Мэр Броваров рассказал детали нападения: 5 вооруженных били на глазах у ребенка

Вторник, 22 декабря 2020, 13:33
Мэр Броваров рассказал детали нападения: 5 вооруженных били на глазах у ребенка
ФОТО С FACEBOOK САПОЖКО

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что на его дом напали 5 вооруженных мужчин, в доме в этот момент находилась его семья – жена и 9-летний сын.

Источник: Сапожко в Facebook

Прямая речь: "Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья – жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли".

Детали: Сапожко убежден, что это был не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Мэр добавил, что воспринимает этот факт, как "политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить его снять свою кандидатуру с выборов".

Однако, по словам Сапожко, несмотря на "ужасы, которое пережила семья", запугать его не удастся и сниматься с выборов он не планирует.

Что было раньше: 21 декабря неизвестные напали на дом и ограбили мэра города Бровары Игоря Сапожко.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьБроварынападение
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