Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Москві покінчив з життям співробітник ФСО: це другий випадок за місяць

Вівторок, 22 грудня 2020, 16:56
Фото tvc.ru

У Останкінському районі Москви наклав на себе руки підполковник Федеральної служби охорони – це другий випадок суїциду співробітника ФСО в столиці РФ, про який стало відомо за останній місяць.

Джерело: РБК з посиланням на джерело в московському главку МВС і джерело в територіальному відділі поліції

Деталі: Про подію заявили в поліцію вранці 21 грудня. Правоохоронці, що прибули на місце, знайшли тіло під вікнами будинку.

Відзначається, що загиблий був підполковником ФСО – заступником начальника відділення. У його квартирі поліцейські слідів боротьби не виявили, але знайшли передсмертну записку.

За фактом події правоохоронні органи почали перевірку.

Що було раніше: В кінці листопада повідомлялося, що співробітник ФСО наклав на себе руки на території Кремля під час несення служби.

Теми: Росія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить

На мера Броварів напали і пограбували

НАБУ для Татарова ініціює арешт з альтернативою застави – Ситник

У Москві після розмови Навального з "отруйником" затримали прихильників політика

Коронавірус-мутант: МОЗ порадило українцям, як захиститися

Усі новини...
Росія
Росіяни поскаржилися на побічні ефекти від вакцини "Супутник V"
РФ ввела санкції проти членів урядового апарату Німеччини - ЗМІ
Ще одного російського актора визнали загрозою українській нацбезпеці
Останні новини
17:44
Окупанти мінували місцевість та стріляли з великого калібру на Донбасі
17:43
Зеленський 15-ий день не ветує і не підписує закон про покарання за брехню в деклараціях
17:35
Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні
17:29
Закриття міжбанку: гривня знецінюється
17:24
Окупанти продовжують блокувати популярні українські онлайн-медіа в Криму
17:16
Вірменська опозиція взялася блокувати адмінбудівлі в Єревані
17:13
В окупованому Криму майже вичерпались запаси питної води – еколог
17:01
Ексчиновник ДАБІ Сергієнко: Я хотів подати в суд на прем'єр-міністра
16:59
Пенсійному фонду передбачили дефіцит власних надходжень у 26 млрд у 2021 році
16:57
Єврокомісія порадила країнам ЄС зняти "транспортну блокаду" з Британії
Усі новини...