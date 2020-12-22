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У Москві покінчив з життям співробітник ФСО: це другий випадок за місяць

Вівторок, 22 грудня 2020, 15:56
У Москві покінчив з життям співробітник ФСО: це другий випадок за місяць
Фото tvc.ru

У Останкінському районі Москви наклав на себе руки підполковник Федеральної служби охорони – це другий випадок суїциду співробітника ФСО в столиці РФ, про який стало відомо за останній місяць.

Джерело: РБК з посиланням на джерело в московському главку МВС і джерело в територіальному відділі поліції

Деталі: Про подію заявили в поліцію вранці 21 грудня. Правоохоронці, що прибули на місце, знайшли тіло під вікнами будинку.

Відзначається, що загиблий був підполковником ФСО – заступником начальника відділення. У його квартирі поліцейські слідів боротьби не виявили, але знайшли передсмертну записку.

За фактом події правоохоронні органи почали перевірку.

Що було раніше: В кінці листопада повідомлялося, що співробітник ФСО наклав на себе руки на території Кремля під час несення служби.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
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