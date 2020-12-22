В Москве покончил с собой сотрудник ФСО: это второй случай за месяц

В Останкинском районе Москвы покончил с собой подполковник Федеральной службы охраны – это второй случай суицида сотрудника ФСО в столице РФ, о котором стало известно за последний месяц.

Источник: РБК со ссылкой на источник в московском главке МВД и источник в территориальном отделе полиции



Детали: О происшествии сообщили в полицию утром 21 декабря. Прибывшие на место сотрудники нашли тело под окнами дома.



Отмечается, что погибший был подполковником ФСО – заместителем начальника отделения. В его квартире полицейские следов борьбы не обнаружили, но нашли предсмертную записку.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.



Что было раньше: В конце ноября сообщалось, что сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля во время несения службы.