Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве покончил с собой сотрудник ФСО: это второй случай за месяц

Вторник, 22 декабря 2020, 15:56
В Москве покончил с собой сотрудник ФСО: это второй случай за месяц
Фото tvc.ru

В Останкинском районе Москвы покончил с собой подполковник Федеральной службы охраны – это второй случай суицида сотрудника ФСО в столице РФ, о котором стало известно за последний месяц.

Источник: РБК со ссылкой на источник в московском главке МВД и источник в территориальном отделе полиции

Детали: О происшествии сообщили в полицию утром 21 декабря. Прибывшие на место сотрудники нашли тело под окнами дома.

Отмечается, что погибший был подполковником ФСО – заместителем начальника отделения. В его квартире полицейские следов борьбы не обнаружили, но нашли предсмертную записку.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Что было раньше: В конце ноября сообщалось, что сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля во время несения службы.  

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Росcия
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Прилепин показал ноги после покушения
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: