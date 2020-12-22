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В Москве покончил с собой сотрудник ФСО: это второй случай за месяц

Вторник, 22 декабря 2020, 16:56
Фото tvc.ru

В Останкинском районе Москвы покончил с собой подполковник Федеральной службы охраны – это второй случай суицида сотрудника ФСО в столице РФ, о котором стало известно за последний месяц.

Источник: РБК со ссылкой на источник в московском главке МВД и источник в территориальном отделе полиции

Детали: О происшествии сообщили в полицию утром 21 декабря. Прибывшие на место сотрудники нашли тело под окнами дома.

Отмечается, что погибший был подполковником ФСО – заместителем начальника отделения. В его квартире полицейские следов борьбы не обнаружили, но нашли предсмертную записку.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Что было раньше: В конце ноября сообщалось, что сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля во время несения службы.  

Темы: Росcия


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