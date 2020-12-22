Окупанти мінували місцевість та стріляли з великого калібру на Донбасі

Протягом доби 22 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Противник застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем.

Біля українських позицій у районі Водяного російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Зазначається, що постріли окупантів були неприцільними, тому сили ООС вогонь у відповідь вони не відкривали.