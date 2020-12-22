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Оккупанты минировали местность и стреляли из большого калибра на Донбассе

Вторник, 22 декабря 2020, 16:44
Оккупанты минировали местность и стреляли из большого калибра на Донбассе

В течение суток 22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Противник применил против наших защитников артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи этого же населенного пункта враг еще несколько раз открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем.

Возле украинских позиций в районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Неподалеку Луганского и Южного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А у последнего - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие ".

Детали: Отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельными, поэтому силы ООС огонь в ответ не открывали.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна
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