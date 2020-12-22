ЦИК назначила довыборы в Раду вместо экс-нардепа, который стал мэром Покровска

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, избранный в котором внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия нардепа.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на 28 марта 2021".

Детали ЦИК отметила, что избирательный процесс начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января.

Справка: В 2019 году Требушкина в 50-м одномандатном избирательном округе Донецкой области выдвигала в парламент партия "Оппозиционный блок", однако он не входил ни в одну фракцию. Он был членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним: В начале ноября ЦИК объявила Требушкина победителем местных выборов в Покровске.

16 декабря Требушкин сложил полномочия парламентария, а со следующего дня стал мэром Покровска.