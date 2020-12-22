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Зеленський попросив Макрона допомогти із вакциною проти COVID-19

Вівторок, 22 грудня 2020, 23:29
Зеленський попросив Макрона допомогти із вакциною проти COVID-19

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Еммануелем Макроном сприяння з боку Франції в отриманні Україною якісної ліцензованої вакцини проти COVID-19.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Володимир Зеленський порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини проти COVID-19 якісного виробництва. Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини".

Деталі: У повідомленні вказується, що Зеленський подякував Макрону за згоду допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19 і назвав це "жестом справжньої дружби".

Також зазначається, що під час розмови значну увагу було присвячено питанню досягнення миру на Донбасі. Макрон запевнив, що Франція продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі.

Зеленський розповів, що Україна виконала всі домовленості лідерів "Нормандської четвірки", досягнуті минулого року в Парижі. Також він подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Водночас, за результатами розмови Макрон підтвердив намір здійснити офіційний візит в Україну, щойно це дозволить епідемічна ситуація.

Передісторія:

  • 5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийФранціявакцинаціякарантинкоронавірус
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