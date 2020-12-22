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Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19

Вторник, 22 декабря 2020, 23:29
Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эммануэлем Макрона содействие со стороны Франции в получении Украиной качественной лицензированной вакцины против COVID-19.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Владимир Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий относительно солидарного распределения сертифицированной вакцины".

Детали: В сообщении указывается, что Зеленский поблагодарил Макрона за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19 и назвал это "жестом настоящей дружбы".

Также отмечается, что во время разговора значительное внимание было уделено вопросу достижения мира на Донбассе. Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе.

Зеленский рассказал, что Украина выполнила все договоренности лидеров "Нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже. Также он поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время, по результатам разговора Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Предыстория:

  • 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки в мировой инициативы COVAX, вторую часть заявки Украины подала 14 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийФранциявакцинациякарантинкоронавирус
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