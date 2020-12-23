Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19

Среда, 23 декабря 2020, 00:29

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эммануэлем Макрона содействие со стороны Франции в получении Украиной качественной лицензированной вакцины против COVID-19.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Владимир Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий относительно солидарного распределения сертифицированной вакцины".

Детали: В сообщении указывается, что Зеленский поблагодарил Макрона за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19 и назвал это "жестом настоящей дружбы".

Также отмечается, что во время разговора значительное внимание было уделено вопросу достижения мира на Донбассе. Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе.

Зеленский рассказал, что Украина выполнила все договоренности лидеров "Нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже. Также он поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время, по результатам разговора Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Предыстория:

  • 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки в мировой инициативы COVAX, вторую часть заявки Украины подала 14 декабря.

Темы: ЗеленскийФранциявакцинациякарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19

Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит

На мэра Броваров напали и ограбили

НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

Все новости...
Зеленский
Отец погибшего военного говорит, что суд обязал открыть дело против Зеленского
SaveФЛП пришли на концерт "95 квартала", туда стянули силовиков
Зеленский 15-ый день не подписывает и не ветирует закон о наказании за ложь в декларациях
Последние новости
01:38
Отец погибшего военного говорит, что суд обязал открыть дело против Зеленского
01:26
В Израиле распустился парламент. Страну ждут четвертые выборы за два года
00:29
Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19
23:53
Колумбия выслала подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
23:30
Президент Румынии выдвинул бывшего банкира Флорина Кицу на пост премьера
23:02
фото, видеоSaveФЛП пришли на концерт "95 квартала", туда стянули силовиков
22:32
Катастрофа Ан-26: суд арестовал руководителя полетов
22:05
Новости экономики: арбитраж Philip Morris, протесты ФЛП
21:51
В Финляндии осудили мошенников, трудоустроивших украинцев под видом румын
21:38
Apple планирует до 2024 года запустить производство авто – СМИ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!