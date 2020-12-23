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В Ізраїлі розпустився парламент. Країну чекають четверті вибори за два роки

Середа, 23 грудня 2020, 00:26
В Ізраїлі розпустився парламент. Країну чекають четверті вибори за два роки

В Ізраїлі після неприйняття бюджету розпустився парламент, в результаті чого в країні буде проведено четверті вибори за два роки.

Джерело: AFP

Деталі: Парламент Ізраїлю розпустився після того, як роздроблена правляча коаліція прем'єр-міністра Беніаміна Нетаньяху не прийняла бюджет.

В країні таким чином відновилася безпрецедентна політична криза.

Коаліція, очолювана правою партією "Лікуд" Нетаньяху та центристською партією "Кахоль-Лаван" міністра оборони Бенні Ганца, мала до півночі прийняти бюджет.

Позачергові вибори повинні відбутися 23 березня.

Передісторія:

30 травня 2019 року парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах по створенню урядової коаліції. Нові вибори призначили на вересень.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ізраїльвибори
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