В Ізраїлі розпустився парламент. Країну чекають четверті вибори за два роки
Середа, 23 грудня 2020, 00:26
В Ізраїлі після неприйняття бюджету розпустився парламент, в результаті чого в країні буде проведено четверті вибори за два роки.
Джерело: AFP
Деталі: Парламент Ізраїлю розпустився після того, як роздроблена правляча коаліція прем'єр-міністра Беніаміна Нетаньяху не прийняла бюджет.
В країні таким чином відновилася безпрецедентна політична криза.
Коаліція, очолювана правою партією "Лікуд" Нетаньяху та центристською партією "Кахоль-Лаван" міністра оборони Бенні Ганца, мала до півночі прийняти бюджет.
Позачергові вибори повинні відбутися 23 березня.
Передісторія:
30 травня 2019 року парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах по створенню урядової коаліції. Нові вибори призначили на вересень.