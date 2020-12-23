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В Израиле распустился парламент. Страну ждут четвертые выборы за два года

Среда, 23 декабря 2020, 01:26

В Израиле после непринятия бюджета распустился парламент, в результате чего в стране будут проведены четвертые выборы за два года.

Источник: AFP

Детали: Парламент Израиля распустился после того, как раздробленая правящая коалиция премьер-министра Бениамину Нетаньяху не приняла бюджет.

В стране таким образом восстановился беспрецедентный политический кризис.

Коалиция, возглавляемая правой партией "Ликуд" Нетаньяху и центристской партией "Сине-белые" министра обороны Бенни Ганц, должна была до полуночи принять бюджет.

Внеочередные выборы должны состояться 23 марта.

Предыстория:

  • 30 мая 2019 парламент Израиля проголосовал за самороспуск из-за провала в переговорах по созданию правительственной коалиции. Новые выборы назначили на сентябрь.

Темы: Израильвиборы


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