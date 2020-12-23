В Израиле распустился парламент. Страну ждут четвертые выборы за два года
Среда, 23 декабря 2020, 00:26
В Израиле после непринятия бюджета распустился парламент, в результате чего в стране будут проведены четвертые выборы за два года.
Источник: AFP
Детали: Парламент Израиля распустился после того, как раздробленая правящая коалиция премьер-министра Бениамину Нетаньяху не приняла бюджет.
В стране таким образом восстановился беспрецедентный политический кризис.
Коалиция, возглавляемая правой партией "Ликуд" Нетаньяху и центристской партией "Кахоль-Лаван" министра обороны Бенни Ганц, должна была до полуночи принять бюджет.
Внеочередные выборы должны состояться 23 марта.
Предыстория:
- 30 мая 2019 парламент Израиля проголосовал за самороспуск из-за провала в переговорах по созданию правительственной коалиции. Новые выборы назначили на сентябрь.