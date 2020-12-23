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На Добасі цілу ніч зберігався режим "тиші"

Середа, 23 грудня 2020, 07:36

Станом на 7 ранку 23 грудня в зоні проведення Операції об’єднаних сил повністю зберігається режим тиші.

Джерело: Повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

Передісторія:

  • Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.

Українська правда
Теми: ДонбасООС


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