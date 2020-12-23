Станом на 7 ранку 23 грудня в зоні проведення Операції об’єднаних сил повністю зберігається режим тиші.

Джерело: Повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

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