На Донбасі цілу ніч зберігався режим "тиші"
Середа, 23 грудня 2020, 06:36
Станом на 7 ранку 23 грудня в зоні проведення Операції об’єднаних сил повністю зберігається режим тиші.
Джерело: Повідомлення штабу ООС у Facebook
Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".
Передісторія:
- Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.
Українська правда