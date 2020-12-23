На Донбассе всю ночь сохранялась режим "тишины"
Среда, 23 декабря 2020, 06:36
По состоянию на 7 утра 23 декабря в зоне проведения операции объединенных сил полностью сохраняется режим тишины.
Источник: Сообщение штаба ООС в Facebook
Дословно: "С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами".
Предыстория:
- За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.