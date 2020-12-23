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За добу в Україні на COVID захворіли 537 дітей та 422 медики

Середа, 23 грудня 2020, 08:16
Фото ostrowmaz24.pl

За добу 22 грудня в Україні виявили 10 136 нових випадків коронавірусу, серед хворих – 537 дітей та 422 медпрацівники.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Померли від хвороби за минулу добу 275 українців.

2 979 хворих госпіталізували, 15 372 – подолали хворобу. 

За добу 22 грудня зробили 61 445 тестувань (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях. 

 
Фото з Facebook Степанова

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 989 642 особи. Коронавірус забрав життя 17 172 українців, подолали хворобу 615 660 осіб. Загалом було проведено 5 348 820 ПЛР-тестувань.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаМОЗ


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