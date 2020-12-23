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За сутки в Украине заболели COVID 537 детей и 422 медика

Среда, 23 декабря 2020, 07:16
За сутки в Украине заболели COVID 537 детей и 422 медика
Фото ostrowmaz24.pl

За сутки 22 декабря в Украине обнаружили 10 136 новых случаев коронавируса, среди больных – 537 детей и 422 медработника.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Умерли от болезни за минувшие сутки 275 украинцев.

2979 больных госпитализировали, 15372 – преодолели болезнь.

За сутки 22 декабря сделали 61 445 тестирований (в частности методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях. 

 
Фото с Facebook Степанова

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболело 989 642 человека. Коронавирус унес жизни 17 172 украинцев, преодолели болезнь 615 660 человек. Всего было проведено 5 348 820 ПЦР-тестирований.

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Темы: коронавирусУкраинаМинздрав
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