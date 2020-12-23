Україна заперечила отримання від Ірану фінального звіту про катастрофу МАУ

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заперечив, що Іран передав Україні фінальний технічний звіт про катастрофу літака МАУ.

Про це Єнін сказав "Громадському радіо" у середу, 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Я буквально пів години тому спілкувався з керівником НБРЦА (Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів) Ігорем Мішаріним, який жодним чином не підтвердив мені отримання будь-яких проєктів з боку іранської сторони", - сказав Єнін.

"Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова вже чую останні два місяці ледь не щотижнево, водночас на даний момент ми можемо констатувати відсутність документів, переданих українській стороні", - додав заступник міністра.

Єнін підкреслив, що відповідно до Чиказької конвенції, якщо технічне розслідування не завершується протягом одного календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона зобов’язана оприлюднити проміжний звіт. Водночас він не має юридичної сили.

Іранське агентство Tasnim цього тижня повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про січневу авіакатастрофу українського пасажирського літака МАУ під Тегераном посадовцям інших країн, чиї громадяни постраждали у збитті літака.

Єнін заявив, що раніше неодноразово доводилось стикатись з ситуацією, коли повідомлення в іранських ЗМІ не підтверджуються.

"Досить поширеною є тактика, коли іранська сторона оприлюднює сигнали в публічній площині, щоб протестувати публічну реакцію на зазначену думку. Ми маємо справу виключно з офіційною позицією іранської влади. Ми будемо коментувати лише фінальні версії того чи іншого документу", - наголосив заступник глави МЗС.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.