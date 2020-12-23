Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна заперечила отримання від Ірану фінального звіту про катастрофу МАУ

Середа, 23 грудня 2020, 13:07

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заперечив, що Іран передав Україні фінальний технічний звіт про катастрофу літака МАУ.

Про це Єнін сказав "Громадському радіо" у середу, 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Я буквально пів години тому спілкувався з керівником НБРЦА (Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів) Ігорем Мішаріним, який жодним чином не підтвердив мені отримання будь-яких проєктів з боку іранської сторони", - сказав Єнін.

"Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова вже чую останні два місяці ледь не щотижнево, водночас на даний момент ми можемо констатувати відсутність документів, переданих українській стороні", - додав заступник міністра.

Єнін підкреслив, що відповідно до Чиказької конвенції, якщо технічне розслідування не завершується протягом одного календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона зобов’язана оприлюднити проміжний звіт. Водночас він не має юридичної сили.

Іранське агентство Tasnim цього тижня повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про січневу авіакатастрофу українського пасажирського літака МАУ під Тегераном посадовцям інших країн, чиї громадяни постраждали у збитті літака.

Єнін заявив, що раніше неодноразово доводилось стикатись з ситуацією, коли повідомлення в іранських ЗМІ не підтверджуються.

"Досить поширеною є тактика, коли іранська сторона оприлюднює сигнали в публічній площині, щоб протестувати публічну реакцію на зазначену думку. Ми маємо справу виключно з офіційною позицією іранської влади. Ми будемо коментувати лише фінальні версії того чи іншого документу", - наголосив заступник глави МЗС.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в Ірані
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: