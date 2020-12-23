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Украина отрицает получение от Ирана финального отчета о катастрофе МАУ

Среда, 23 декабря 2020, 14:07

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин опроверг, что Иран передал Украине финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ.

Об этом Енин сказал "Громадському радіо" в среду, 23 декабря, сообщает "Европейская правда".

"Я буквально полчаса назад общался с руководителем НБРЦА (Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов) Игорем Мишариным, который никоим образом не подтвердил мне получение каких-либо проектов от иранской стороны", - сказал Енин.

"Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова уже слышу последние два месяца чуть ли не еженедельно, в то же время на данный момент мы можем констатировать отсутствие документов, переданных украинской стороне", - добавил замминистра.

Енин подчеркнул, что согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не завершается в течение одного календарного года с момента катастрофы, иранская сторона обязана обнародовать промежуточный отчет. В то же время он не имеет юридической силы.

Иранское агентство Tasnim на этой неделе сообщило, что Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о январской авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном должностным лицам других стран, чьи граждане пострадали при сбитии самолета.

Енин заявил, что ранее неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда сообщения в иранских СМИ не подтверждаются.

"Достаточно распространенной является тактика, когда иранская сторона обнародует сигналы в публичной плоскости, чтобы протестировать публичную реакцию на указанную мнение. Мы имеем дело исключительно с официальной позицией иранских властей. Мы будем комментировать только финальные версии того или иного документа", - подчеркнул замглавы МИД .

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: катастрофа МАУ в Иране


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