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Шансон у казармі: У Харкові встановили студенток, які танцювали під "Воровайок"

Середа, 23 грудня 2020, 14:09
Шансон у казармі: У Харкові встановили студенток, які танцювали під Воровайок

У Харківському національному університеті внутрішніх справ встановили учасниць відео, на якому 5-ро курсанток танцюють під пісню гурту "Воровайки".

Джерело: сайт Харківського національного університету внутрішніх справ

Деталі: Відзначається, що у навчальному закладі встановили учасниць відео, які у казармі танцювали під музичне супроводження російського шансону.

Танцюристками виявилися курсантки 1 курсу факультету № 3.

Також встановлено осіб, які за функціональними обов’язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах.

Крім того, за результатами службового розслідування, визначать "ступінь провини кожного та заходи дисциплінарного реагування у відповідності до вимог чинного законодавства".

Що було раніше: 21 грудня стало відомо, що у Харківському національному університеті внутрішніх справ проводять службове розслідування через відео, на якому курсантки танцюють під пісню гурту "Воровайки".

Нагадаємо: 

  • У 2019 році російському гурту "Воровайки", який планував концерти в Україні, заборонили в’їзд до України на три роки. 
  • Департамент захисту національної державності виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою "Хохлы".

Українська правда

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Теми: Харків
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