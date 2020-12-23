Шансон у казармі: У Харкові вичислили студенток, які танцювали під "Воровайок"
У Харківському національному університеті внутрішніх справ встановили учасниць відео, на якому 5-ро курсанток танцюють під пісню гурту "Воровайки".
Джерело: сайт Харківського національного університету внутрішніх справ
Деталі: Відзначається, що у навчальному закладі встановили учасниць відео, які у казармі танцювали під музичне супроводження російського шансону.
Танцюристками виявилися курсантки 1 курсу факультету № 3.
Також встановлено осіб, які за функціональними обов’язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах.
Крім того, за результатами службового розслідування, визначать "ступінь провини кожного та заходи дисциплінарного реагування у відповідності до вимог чинного законодавства".
Що було раніше: 21 грудня стало відомо, що у Харківському національному університеті внутрішніх справ проводять службове розслідування через відео, на якому курсантки танцюють під пісню гурту "Воровайки".
Нагадаємо:
- У 2019 році російському гурту "Воровайки", який планував концерти в Україні, заборонили в’їзд до України на три роки.
- Департамент захисту національної державності виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою "Хохлы".