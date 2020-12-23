У Харківському національному університеті внутрішніх справ встановили учасниць відео, на якому 5-ро курсанток танцюють під пісню гурту "Воровайки".

Джерело: сайт Харківського національного університету внутрішніх справ

Деталі: Відзначається, що у навчальному закладі встановили учасниць відео, які у казармі танцювали під музичне супроводження російського шансону.

Танцюристками виявилися курсантки 1 курсу факультету № 3.

Також встановлено осіб, які за функціональними обов’язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах.

Крім того, за результатами службового розслідування, визначать "ступінь провини кожного та заходи дисциплінарного реагування у відповідності до вимог чинного законодавства".

Що було раніше: 21 грудня стало відомо, що у Харківському національному університеті внутрішніх справ проводять службове розслідування через відео, на якому курсантки танцюють під пісню гурту "Воровайки".

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