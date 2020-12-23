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Шансон в казарме: В Харькове вычислили студенток, которые танцевали под "Вороваек"

Среда, 23 декабря 2020, 15:09

В Харьковском национальном университете внутренних дел установили участниц видео, на котором 5-ро курсанток танцуют под песню группы "Воровайки".

Источник: сайт Харьковского национального университета внутренних дел

Детали: Отмечается, что в учебном заведении установили участниц видео, которые в казарме танцевали под музыкальное сопровождение российского шансона.

Танцовщицами оказались курсантки 1 курса факультета №3.

Также установлены лица, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях.

Кроме того, по результатам служебного расследования, определят "степень вины каждого и меру дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Что было раньше: 21 ноября стало известно, что в Харьковском национальном университете внутренних дел проводят служебное расследование из-за видео, на котором курсантки танцуют под песню группы "Воровайки".

Напомним: 

  • В 2019 году российской группе "Воровайки", которая планировала концерты в Украине, запретили въезд в Украину на три года.
  • Департамент защиты национальной государственности вынес такое решение после просмотра видео, где россиянки исполняют песню под названием "Хохлы".

Украинская правда
Темы: Харьков


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