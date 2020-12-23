Смерть співробітника СБУ: одного з нападників визнали неосудним – шизофренія
Обвинувальний акт відносно підозрюваних у смерті співробітника СБУ в липні 2020 року скеровано до суду.
Джерело: Київська міська прокуратура
Дослівно: "Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування за фактом вчинення розбійного нападу на співробітника СБУ та нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті".
Деталі: Наразі обвинувальний акт відносно 23-річного підозрюваного скеровано до суду для розгляду по суті.
Відносно 30-річного зловмисника, який завдав потерпілому смертельного удару, до суду скеровано клопотання про примусової госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Оскільки у ході слідства встановлено, що той страждає на шизофренію та є неосудним.
Наразі відносно обвинувачених продовжено запобіжні заходи у виді тримання під вартою та поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.
Передісторія:
- 14 липня 2020 року приблизно о 23 годині 30 хвилин на вулиці Йорданській в Оболонському районі столиці підозрювані напали на чоловіка.
- Нападники заволоділи його особистими речами, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, та зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі. За даними ЗМІ, поліція виявила тіло слідчого в особливо важливих справах СБУ Романа Закладного, який 15 липня мав вийти на пенсію.
- Невдовзі нападників затримали. Ними виявилися двоє чоловіків 1990 та 1997 р.н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності: один з них наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні, що перебуває на розгляді в Оболонському районному суді столиці, а інший раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження.