Смерть співробітника СБУ: одного з нападників визнали неосудним – шизофренія

Обвинувальний акт відносно підозрюваних у смерті співробітника СБУ в липні 2020 року скеровано до суду.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування за фактом вчинення розбійного нападу на співробітника СБУ та нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті".

Деталі: Наразі обвинувальний акт відносно 23-річного підозрюваного скеровано до суду для розгляду по суті.

Відносно 30-річного зловмисника, який завдав потерпілому смертельного удару, до суду скеровано клопотання про примусової госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Оскільки у ході слідства встановлено, що той страждає на шизофренію та є неосудним.

Наразі відносно обвинувачених продовжено запобіжні заходи у виді тримання під вартою та поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Передісторія: