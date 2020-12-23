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Смерть співробітника СБУ: одного з нападників визнали неосудним – шизофренія

Середа, 23 грудня 2020, 16:00

Обвинувальний акт відносно підозрюваних у смерті співробітника СБУ в липні 2020 року скеровано до суду.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування за фактом вчинення розбійного нападу на співробітника СБУ та нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті".

Деталі: Наразі обвинувальний акт відносно 23-річного підозрюваного скеровано до суду для розгляду по суті.

Відносно 30-річного зловмисника, який завдав потерпілому смертельного удару, до суду скеровано клопотання про примусової госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Оскільки у ході слідства встановлено, що той страждає на шизофренію та є неосудним.

Наразі відносно обвинувачених продовжено запобіжні заходи у виді тримання під вартою та поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Передісторія:

  • 14 липня 2020 року приблизно о 23 годині 30 хвилин на вулиці Йорданській в Оболонському районі столиці підозрювані напали на чоловіка.
  • Нападники заволоділи його особистими речами, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, та зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі. За даними ЗМІ, поліція виявила тіло слідчого в особливо важливих справах СБУ Романа Закладного, який 15 липня мав вийти на пенсію.
  • Невдовзі нападників затримали. Ними виявилися двоє чоловіків 1990 та 1997 р.н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності: один з них наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні, що перебуває на розгляді в Оболонському районному суді столиці, а інший раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Українська правда
Теми: СБУпрокуратураКиїв


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