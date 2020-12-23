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Смерть сотрудника СБУ: один из нападавших признан невменяемым – шизофрения

Среда, 23 декабря 2020, 15:00
Смерть сотрудника СБУ: один из нападавших признан невменяемым – шизофрения

Обвинительный акт в отношении подозреваемых в смерти сотрудника СБУ в июле 2020 года направлен в суд.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование по факту совершения разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесения ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти".

Детали: Сейчас обвинительный акт в отношении 23-летнего подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 30-летнего злоумышленника, который нанес потерпевшему смертельный удар, в суд направлено ходатайство о принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Поскольку в ходе следствия установлено, что он страдает шизофренией и является невменяемым.

Сейчас в отношении обвиняемых продлена мера пресечения в виде содержания под стражей и помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение.

Предыстория:

  • 14 июля 2020 года примерно в 23 часов 30 минут на улице Иорданской в ​​Оболонском районе столицы подозреваемые напали на мужчину. Нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.
  • По данным СМИ, полиция обнаружила тело следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного, который 15 июля должен был выйти на пенсию.
  • Вскоре нападавших задержали. Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Украинская правда

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Темы: СБУпрокуратураКиев
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