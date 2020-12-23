Смерть сотрудника СБУ: один из нападавших признан невменяемым – шизофрения

Обвинительный акт в отношении подозреваемых в смерти сотрудника СБУ в июле 2020 года направлен в суд.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование по факту совершения разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесения ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти".

Детали: Сейчас обвинительный акт в отношении 23-летнего подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 30-летнего злоумышленника, который нанес потерпевшему смертельный удар, в суд направлено ходатайство о принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Поскольку в ходе следствия установлено, что он страдает шизофренией и является невменяемым.

Сейчас в отношении обвиняемых продлена мера пресечения в виде содержания под стражей и помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение.

Предыстория: