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"Українська правда" вдруге лідирує в рейтингу ефективності медіа 

Середа, 23 грудня 2020, 17:16

"Українська правда" залишається в лідерах за онлайн-впливом, її наздоганяє "24 канал" завдяки більш потужному просуванню в соцмережах (SMM). 

Джерело: "Центр контент-аналізу", який 23 грудня втретє презентував річний рейтинг ефективності українських медіа

Деталі:  Ефективність донесення інформації 190-ма медіабрендами вимірювалася за 7 параметрами: відвідуваність, цитованість, охоплення згадувань, якісна відвідуваність, Facebook-взаємодії, Instagram-взаємодії, YouTube-взаємодії. За допомогою експертного опитування визначали важливість кожного з цих факторів для кожного блоку ЗМІ: суспільно-політичні, ділові та розважальні (масові).

Окрім "Української правда", у топі суспільно-політичного блоку такі бренди, як: "24 канал", "РБК-Україна", "Обозреватель", "Радіо Свобода".

У блоці ділових медіа лідирують: "Мінфін", "Економічна правда", Bihus.info, Delo, Finance.ua.

У розважальній ніші українського медіаринку з величезним відривом лідирує холдинг "1+1 Медіа". Його бренди телеканал "1+1" та інформаційна служба ТСН в інтернеті суттєво випередили конкурентів.

Експерти відзначають, що скоротилася роль "зливних бачків".

Пряма мова директора з досліджень "Центру контент-аналізу" Артема Захарченка: "Найбільшим сюрпризом стало лідерство "умовно об’єктивних" медіа і повне витіснення з ТОП-15 видань без репутації. Вочевидь, в умовах коронакризи та президентства Зеленського вага перевіреної інформації зростає...

Місця нішевих видань чітко демонструють актуальність комунікацій у різних галузях української економіки: до загального топу змогли потрапити два IT-портали (ITC та AIN), один аграрний (AgroNews) та один транспортний (Центр транспортних стратегій)".

Довідка: Центр контент-аналізу – українська консалтингова компанія, що об'єднує експертів та аналітиків із різнобічним досвідом роботи в інформаційному середовищі. Він повідомляє, що створює "персоналізовані аналітичні продукти" на основі сучасних технологій та авторських методик інтерпретації даних.

Теми: ЗМІмедіасоцмережі


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