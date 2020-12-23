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"Украинская правда" второй раз лидирует в рейтинге эффективности медиа

Среда, 23 декабря 2020, 17:16

"Украинская правда" остается в лидерах по онлайн-влиянию, ее догоняет "24 канал" благодаря более мощному продвижению в соцсетях (SMM).

Источник: "Центр контент-анализа", который 23 декабря в третий раз представил годовой рейтинг эффективности украинских медиа

Детали: Эффективность донесения информации от 190 медиабрендов измерялась по 7 параметрам: посещаемость, цитируемость, охват упоминаний, качественная посещаемость, Facebook-взаимодействия, Instagram-взаимодействия, YouTube-взаимодействия. С помощью экспертного опроса определяли важность каждого из этих факторов для каждого блока СМИ: общественно-политические, деловые и развлекательные (массовые).

Кроме "Украинской правды", в топе общественно-политического блока такие бренды, как: "24 канал", "РБК-Украина", "Обозреватель", "Радио Свобода".

В блоке деловых медиа лидируют: "Минфин", "Экономическая правда", Bihus.info, Delo, Finance.ua.

В развлекательной нише украинского медиарынка с огромным отрывом лидирует холдинг "1+1 Медиа". Его бренды телеканал "1+1" и информационная служба ТСН в интернете существенно опередили конкурентов.

Эксперты отмечают, что сократилась роль "сливных бачков".

Прямая речь директора по исследованиям "Центра контент-анализа" Артема Захарченко: "Самым большим сюрпризом стало лидерство "условно объективных" медиа и полное вытеснение из ТОП-15 изданий без репутации. Очевидно, в условиях коронакризиса и президентства Зеленского вес проверенной информации растет...

Места нишевых изданий четко демонстрируют актуальность коммуникаций в различных отраслях украинской экономики: в общий топ смогли попасть два IT-портала (ITC и AIN), один аграрный (AgroNews) и один транспортный (Центр транспортных стратегий)".

Справка: Центр контент-анализа – украинская консалтинговая компания, объединяющая экспертов и аналитиков с разносторонним опытом работы в информационной среде. Он сообщает, что создает "персонализированные аналитические продукты" на основе современных технологий и авторских методик интерпретации данных.

Темы: СМИмедиасоцсети


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