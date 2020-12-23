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Завербованого Росією військового ЗСУ, який сам зізнався, вирішили не карати

Середа, 23 грудня 2020, 16:39
Завербованого Росією військового ЗСУ, який сам зізнався, вирішили не карати

Суд визнав винним агента спецслужб РФ та військовослужбовця Військово-Морських Сил, який був завербований ФСБ під час відвідування тимчасово окупованого Криму.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Військовослужбовець ЗСУ під час перетину пункту пропуску з ТОТ АРК був завербований представниками російських спецслужб шляхом шантажу та психологічного тиску.

Так, співробітник ворожої спецслужби відпрацював українському військовослужбовцю завдання зі збору інформації військового характеру та суспільно-політичної обстановки в південному регіоні України".

Деталі: Однак після повернення на контрольовану державою територію він сам повідомив про всі обставини свого вербування та відмовився від виконання завдань ворожих спецслужб, Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду.

Довідково: Згідно з ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років.

Водночас відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, звільняється від відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або її представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

Нагадаємо: ФСБ завербувала директорку готелю для шпигування за українськими військовими.

Українська правда

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Теми: СБУФСБРосіяшпигунствоокупація
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