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Завербованного Россией военного ВСУ, который сам признался, решили не наказывать

Среда, 23 декабря 2020, 16:39
Завербованного Россией военного ВСУ, который сам признался, решили не наказывать

Суд признал виновным агента спецслужб РФ из числа военнослужащих Военно-Морских Сил, который был завербован ФСБ во время посещения временно оккупированного Крыма.

Источник: СБУ

Дословно: "Военнослужащий ВСУ при пересечении пункта пропуска с ТОТ АРК был завербован представителями российских спецслужб путем шантажа и психологического давления.

Так, сотрудник вражеской спецслужбы отработал украинскому военнослужащему задачи по сбору информации военного характера и общественно-политической обстановки в южном регионе Украины".

Детали: Однако после возвращения на контролируемую государством территорию он сам сообщил обо всех обстоятельствах своей вербовки и отказался от выполнения заданий вражеских спецслужб, Приморский районный суд Одессы признал его виновным в приготовлении к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену.

Справка: Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

В то же время, согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, освобождается от ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или ее представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Напомним ФСБ завербовала директора отеля для шпионажа за украинскими военными.

Украинская правда
Темы: СБУФСБРосcияшпионажоккупация
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