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Бойовики тричі стріляли з гранатометів на Донбасі

Середа, 23 грудня 2020, 18:02

Протягом доби 23 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

Зазначається, що постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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