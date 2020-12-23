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Боевики трижды стреляли из гранатометов на Донбассе

Среда, 23 декабря 2020, 17:02
Боевики трижды стреляли из гранатометов на Донбассе

В течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Источник: штаб ООС

Детали: Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета. На этом же направлении, но уже возле Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета.

Отмечается, что выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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