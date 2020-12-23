МЗС Росії запевняє, що повернуло українську ікону
Середа, 23 грудня 2020, 22:55
Російське міністерство закордонних справ повідомляє, що передало 23 грудня в посольство Боснії і Герцеговини українську ікону 18 століття з Луганська.
Джерело: ТАСС з посиланням на МЗС Росії
Дослівно: "23 грудня за погодженням з дарувальником ікона була передана в посольство Боснії і Герцеговини в Москві.
При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включаючи походження згаданого артефакту ".
Передісторія:
- Глава Республіки Сербської та член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову древню ікону під час візиту російського міністра 14 грудня.
- Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.
- Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.
- Опозиція у Республіці Сербській, що входить до складу Боснії та Герцеговини, вимагає відставки Додіка.