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МЗС Росії запевняє, що повернуло українську ікону

Середа, 23 грудня 2020, 22:55
МЗС Росії запевняє, що повернуло українську ікону

Російське міністерство закордонних справ повідомляє, що передало 23 грудня в посольство Боснії і Герцеговини українську ікону 18 століття з Луганська.

Джерело: ТАСС з посиланням на МЗС Росії

Дослівно: "23 грудня за погодженням з дарувальником ікона була передана в посольство Боснії і Герцеговини в Москві.

При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включаючи походження згаданого артефакту ".

Передісторія:

  • Глава Республіки Сербської та член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову древню ікону під час візиту російського міністра 14 грудня.
  • Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.
  • Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини. 
  • Опозиція у Республіці Сербській, що входить до складу Боснії та Герцеговини, вимагає відставки Додіка

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Теми: УкраїнакультураРосіяБоснія
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