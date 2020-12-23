МЗС Росії запевняє, що повернуло українську ікону

Російське міністерство закордонних справ повідомляє, що передало 23 грудня в посольство Боснії і Герцеговини українську ікону 18 століття з Луганська.

Джерело: ТАСС з посиланням на МЗС Росії

Дослівно: "23 грудня за погодженням з дарувальником ікона була передана в посольство Боснії і Герцеговини в Москві.

При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включаючи походження згаданого артефакту ".

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