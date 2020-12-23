Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД России уверяет, что вернул украинскую икону

Среда, 23 декабря 2020, 23:55

Российское министерство иностранных дел сообщает, что передало 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины украинскую икону 18 века из Луганска.

Источник: ТАСС со ссылкой на МИД России

Дословно: "23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта".

Предыстория:

  • Глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.
  • С ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.
  • Посольство Украины попросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.
  • Оппозиция в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, потребовала отставки Додика.

Темы: УкраинакультураРосcияБосния


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации

видеоЛерос обнародовал новые "Пленки Ермака": в них фигурирует новый министр

Новости 23 декабря: свежий президентский рейтинг, прощание с Кернесом

AstraZeneca подала запрос на регистрацию вакцины от коронавируса – именно ее может получить Украина

Украина может получить от COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса

Кабмин упростил переезд в Украину белорусских специалистов

Все новости...
Украина
Кабмин упростил переезд в Украину белорусских специалистов
За сутки в Украине заболели COVID 537 детей и 422 медика
Нардепы хотят убрать рекламные борды на дорогах Украины
Последние новости
00:34
Трамп наложил вето на оборонный бюджет с помощью для Украины
23:55
МИД России уверяет, что вернул украинскую икону
23:13
Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации
22:51
В Британии наибольшее количество смертей от коронавируса с конца апреля
22:20
Новости экономики: кредит от Deutsche Bank, госдолг
22:08
видеоЛерос обнародовал новые "Пленки Ермака": в них фигурирует новый министр
21:55
До конца года Украина привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 млн долларов
21:46
В Италии от коронавируса умерли уже более чем 70 тысяч человек, рекорд в Европе
21:35
Из-за усиленного карантина: НБУ отменил комиссию при выплатах ковидной помощи
21:22
Новости 23 декабря: свежий президентский рейтинг, прощание с Кернесом
Все новости...