МИД России уверяет, что вернул украинскую икону
Среда, 23 декабря 2020, 22:55
Российское министерство иностранных дел сообщает, что передало 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины украинскую икону 18 века из Луганска.
Источник: ТАСС со ссылкой на МИД России
Дословно: "23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта".
Предыстория:
- Глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.
- С ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.
- Посольство Украины попросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.
- Оппозиция в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, потребовала отставки Додика.