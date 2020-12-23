МИД России уверяет, что вернул украинскую икону

Российское министерство иностранных дел сообщает, что передало 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины украинскую икону 18 века из Луганска.

Источник: ТАСС со ссылкой на МИД России

Дословно: "23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта".

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