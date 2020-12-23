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Трамп наложил вето на оборонный бюджет с помощью для Украины

Среда, 23 декабря 2020, 23:34
Трамп наложил вето на оборонный бюджет с помощью для Украины
Фото whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает усиление санкций против российского газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине.

Источник: AP

Дословно: "Президент Дональд Трамп в среду наложил вето на законопроект о политике в области обороны. Законопроект предусматривает 3%-ное повышение заработной платы военнослужащим США и более 740 миллиардов долларов на военные программы и строительство".

Детали: Теперь Конгресс должен снова предоставить достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента.

Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат – 29 декабря.

Читайте также: Санкции и помощь Украине: что включает военный бюджет США и почему Трамп хочет его ветировать

Предыстория: 

  • 11 декабря Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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Темы: СШАТрампбюджетвето
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