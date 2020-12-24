Трамп наложил вето на оборонный бюджет с помощью для Украины

Президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает усиление санкций против российского газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине.

Источник: AP

Дословно: "Президент Дональд Трамп в среду наложил вето на законопроект о политике в области обороны. Законопроект предусматривает 3%-ное повышение заработной платы военнослужащим США и более 740 миллиардов долларов на военные программы и строительство".

Детали: Теперь Конгресс должен снова предоставить достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента. Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат – 29 декабря.

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