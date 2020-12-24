Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США підозрюють іранців у створенні сайту з погрозами співробітникам виборчих комісій

Четвер, 24 грудня 2020, 00:48
США підозрюють іранців у створенні сайту з погрозами співробітникам виборчих комісій
Фото dif.org.ua

Агентства з безпеки США підозрюють іранських кіберзлочинців у створенні веб-сайту, на якому розміщені погрози вбивством на адресу співробітників американських виборчих органів.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Федерального бюро розслідувань і Агентства кібер- та інфраструктурної безпеки Міністерства внутрішньої безпеки США

Деталі: Згідно із заявою, веб-сайт Enemies of the People (Вороги народу – ред), який з'явився після виборів у США, але тепер виглядає бездіяльним, демонструє "триваючий намір Ірану викликати розбіжності і недовіру в Сполучених Штатах і підірвати довіру суспільства до виборчого процесу в США".

Агентства заявили, що вони раніше попереджали, що "іранські кібер-злочинці", ймовірно, були зацікавлені в тому, щоб вплинути на вибори у США у 2020 році.

Веб-сайт, імовірно створений Іраном, звинуватив офіційних осіб США, причетних до забезпечення безпеки виборів, у "державній зраді".

На сайті, разом з кількома пов'язаними акаунтами в соціальних мережах, були фотографії республіканських і демократичних чиновників з накладеними на них "прицілами", а також вказані домашні адреси офіційних осіб.

Особа творця сайту поки невідома. Дослідники кібербезпеки заявили, що одна зі сторінок розміщена в Росії, і деякі записи включають облікові записи, зареєстровані через російську поштову платформу Яндекс. Але експерти заявили, що такі посилання не доводять, що уряд Росії пов'язаний з цим сайтом.

Що було раніше: Спецслужби США звинуватили Іран і Росію у втручанні у вибори-2020.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАІранінтернетвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: