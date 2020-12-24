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США підозрюють іранців у створенні сайту з погрозами співробітникам виборчих комісій

Четвер, 24 грудня 2020, 01:48
Фото dif.org.ua

Агентства з безпеки США підозрюють іранських кіберзлочинців у створенні веб-сайту, на якому розміщені погрози вбивством на адресу співробітників американських виборчих органів.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Федерального бюро розслідувань і Агентства кібер- та інфраструктурної безпеки Міністерства внутрішньої безпеки США

Деталі: Згідно із заявою, веб-сайт Enemies of the People (Вороги народу – ред), який з'явився після виборів у США, але тепер виглядає бездіяльним, демонструє "триваючий намір Ірану викликати розбіжності і недовіру в Сполучених Штатах і підірвати довіру суспільства до виборчого процесу в США".

Агентства заявили, що вони раніше попереджали, що "іранські кібер-злочинці", ймовірно, були зацікавлені в тому, щоб вплинути на вибори у США у 2020 році.

Веб-сайт, імовірно створений Іраном, звинуватив офіційних осіб США, причетних до забезпечення безпеки виборів, у "державній зраді".

На сайті, разом з кількома пов'язаними акаунтами в соціальних мережах, були фотографії республіканських і демократичних чиновників з накладеними на них "прицілами", а також вказані домашні адреси офіційних осіб.

Особа творця сайту поки невідома. Дослідники кібербезпеки заявили, що одна зі сторінок розміщена в Росії, і деякі записи включають облікові записи, зареєстровані через російську поштову платформу Яндекс. Але експерти заявили, що такі посилання не доводять, що уряд Росії пов'язаний з цим сайтом.

Що було раніше: Спецслужби США звинуватили Іран і Росію у втручанні у вибори-2020.

Теми: СШАІранінтернетвибори


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