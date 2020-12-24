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США подозревают иранцев в создании сайта с угрозами сотрудникам избирательных комиссий

Четверг, 24 декабря 2020, 01:48
Фото dif.org.ua

Агентства по безопасности США подозревают иранских киберпреступников в создании веб-сайта, на котором размещены угрозы убийством в адрес сотрудников американских избирательных органов.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Федерального бюро расследований и Агентства кибер- и инфраструктурной безопасности Министерства внутренней безопасности США

Детали: Согласно заявлению, веб-сайт Enemies of the People (Враги народа – ред), который появился после выборов в США, но теперь кажется бездействующим, демонстрирует "продолжающееся намерение Ирана вызвать разногласия и недоверие в Соединенных Штатах и ​​подорвать доверие общества к избирательному процессу в США".

Агентства заявили, что они ранее предупреждали, что "иранские кибер-преступники", вероятно, были заинтересованы в том, чтобы повлиять на выборы в США 2020 году.

Веб-сайт, предположительно созданный Ираном, обвинил официальных лиц США, причастных к обеспечению безопасности выборов, в "государственной измене".

На сайте, наряду с несколькими связанными аккаунтами в соцсетях, были фотографии республиканских и демократических чиновников с наложенными на них "прицелами", а также указаны домашние адреса официальных лиц.

Личность создателя сайта пока неизвестна. Исследователи кибербезопасности заявили, что одна из страниц размещена в России, и некоторые записи включают учетные записи, зарегистрированные через российскую почтовую платформу Яндекс. Но эксперты заявили, что такие ссылки не доказывают, что правительство России связано с этим сайтом.

Что было раньше: Спецслужбы США обвинили Россию и Иран во вмешательстве в выборы-2020.

Темы: СШАИранинтернетвиборы


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