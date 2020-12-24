Кількість хворих на COVID у світі перевищила 79 мільйонів

Станом на 24 грудня на планеті зафіксовано понад 79,05 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Дані порталу Worldometers.info

Деталі: Загальна кількість хворих на коронавірус перевищила 79 мільйонів 51 тисячу осіб.

За добу кількість нових хворих зросла на понад 700 тисяч.

Також зафіксовано понад 13,4 тисячі нових смертей від COVID.

Загальна кількість померлих перевищує 1 мільйон 737 тисяч людей.

Подолали хворобу уже 55 мільйонів 621 тисяча осіб.

Наразі хворіють понад 21 мільйон 585 тисяч осіб, з них 106,5 тисячі у тяжкому чи критичному стані.

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