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Кількість хворих на COVID у світі перевищила 79 мільйонів

Четвер, 24 грудня 2020, 04:01
Кількість хворих на COVID у світі перевищила 79 мільйонів
Фото un.org

Станом на 24 грудня на планеті зафіксовано понад 79,05 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Дані порталу Worldometers.info 

Деталі: Загальна кількість хворих на коронавірус перевищила 79 мільйонів 51 тисячу осіб.

За добу кількість нових хворих зросла на понад 700 тисяч.

Також зафіксовано понад 13,4 тисячі нових смертей від COVID.

Загальна кількість померлих перевищує 1 мільйон 737 тисяч людей.

Подолали хворобу уже 55 мільйонів 621 тисяча осіб.

Наразі хворіють понад 21 мільйон 585 тисяч осіб, з них 106,5 тисячі у тяжкому чи критичному стані.

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Українська правда
Теми: коронавіруссвіт
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