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Количество больных COVID в мире превысило 79 миллионов

Четверг, 24 декабря 2020, 04:01
Количество больных COVID в мире превысило 79 миллионов
Фото un.org

По состоянию на 24 декабря на планете зафиксировано свыше 79,05 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Источник: Данные портала Worldometers.info 

Детали: Общее количество больных коронавирусом превысило 79 миллионов 51 тысячу человек.

За сутки количество новых больных возросло более чем 700 тысяч.

Также зафиксировано более 13,4 тысячи новых смертей от COVID.

Общее количество умерших превышает 1 миллион 737 тысяч человек.

Преодолели болезнь уже 55 миллионов 621 тысяча человек.

Сейчас болеют более 21 миллион 585 тысяч человек, из них 106,5 тысячи в тяжелом или критическом состоянии.

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Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: коронавирусмир
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