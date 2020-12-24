Количество больных COVID в мире превысило 79 миллионов

Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Четверг, 24 декабря 2020, 05:01

По состоянию на 24 декабря на планете зафиксировано свыше 79,05 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Источник: Данные портала Worldometers.info 

Детали: Общее количество больных коронавирусом превысило 79 миллионов 51 тысячу человек.

За сутки количество новых больных возросло более чем 700 тысяч.

Также зафиксировано более 13,4 тысячи новых смертей от COVID.

Общее количество умерших превышает 1 миллион 737 тысяч человек.

Преодолели болезнь уже 55 миллионов 621 тысяча человек.

Сейчас болеют более 21 миллион 585 тысяч человек, из них 106,5 тысячи в тяжелом или критическом состоянии.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: коронавирусмир


powered by lun.ua
Главное сегодня

Трамп наложил вето на оборонный бюджет с помощью для Украины

Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации

видеоЛерос обнародовал новые "Пленки Ермака": в них фигурирует новый министр

Новости 23 декабря: свежий президентский рейтинг, прощание с Кернесом

AstraZeneca подала запрос на регистрацию вакцины от коронавируса – именно ее может получить Украина

Украина может получить от COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса

Все новости...
коронавирус
В Англии вводят строжайший карантин
AstraZeneca подала запрос на регистрацию вакцины от коронавируса – именно ее может получить Украина
Украина может получить от COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса
Последние новости
05:01
04:23
В Англии вводят строжайший карантин
03:00
Трамп помиловал Манафорта
02:17
В Запорожье снова избрали главу облсовета: это уже третья за 1,5 недели
01:48
США подозревают иранцев в создании сайта с угрозами сотрудникам избирательных комиссий
00:34
Трамп наложил вето на оборонный бюджет с помощью для Украины
23:55
МИД России уверяет, что вернул украинскую икону
23:13
Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации
22:51
В Британии наибольшее количество смертей от коронавируса с конца апреля
22:20
Новости экономики: кредит от Deutsche Bank, госдолг
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!