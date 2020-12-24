Количество больных COVID в мире превысило 79 миллионов

По состоянию на 24 декабря на планете зафиксировано свыше 79,05 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Источник: Данные портала Worldometers.info

Детали: Общее количество больных коронавирусом превысило 79 миллионов 51 тысячу человек.

За сутки количество новых больных возросло более чем 700 тысяч.

Также зафиксировано более 13,4 тысячи новых смертей от COVID.

Общее количество умерших превышает 1 миллион 737 тысяч человек.

Преодолели болезнь уже 55 миллионов 621 тысяча человек.

Сейчас болеют более 21 миллион 585 тысяч человек, из них 106,5 тысячи в тяжелом или критическом состоянии.

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