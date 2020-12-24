Ляшко порадив українцям, як святкувати Новий рік і Різдво під час пандемії

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців відповідально поставитися до новорічно-різдвяних святкувань під час пандемії і дотримуватися карантинних обмежень, введених урядом.

Джерело: Ляшко в ефірі Радіо НВ

Пряма мова: "Ми не повинні забувати про таку річ, як пандемічна втома. Вона характерна для країн усього світу. Ми могли б заборонити урядовим рішенням ярмарки, новорічні ялинки, але був би жорсткий супротив, і люди могли б не дотримуватися обмежень. Тут головне – суспільна відповідальність. Я у неї вірю.

Ми закликали усіх свідомо поставитися до різдвяних і новорічних свят. Святкуйте, але все має бути в міру, і після цього ми маємо закритися для того, щоб підготуватися до можливого зростання захворюваностей на грип та ГРВІ, серед яких може бути і коронавірус".

Деталі: Ляшко зазначив, що карантин вихідного дня позитивно вплинув на пандемію в Україні – кількість випадків інфікування зменшилася.

Тому, за його словами, Кабмін ще задовго до Нового року анонсував, що жорсткіший карантин введуть з 8 січня.

На думку головного санлікаря, так люди зможуть трохи відпочити від пандемічної втоми і піти на жорсткіший карантин.

Наразі він закликав купувати подарунки в магазинах у ранковий час, коли там менше людей, або онлайн, а також не зловживати візитами в гості.