Ляшко посоветовал украинцам, как праздновать Новый год и Рождество во время пандемии
Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднованиям во время пандемии и соблюдать карантин, введенный правительством.
Источник: Ляшко в эфире Радио НВ
Прямая речь: "Мы не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не придерживаться ограничений. Здесь главное – общественная ответственность. Я в нее верю.
Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус".
Детали: Ляшко отметил, что карантин выходного дня положительно повлиял на пандемию в Украине – количество случаев инфицирования уменьшилось.
Поэтому, по его словам, Кабмин еще задолго до Нового года анонсировал, что жесткий карантин введут с 8 января.
По мнению главного санитарного врача, так люди смогут немного отдохнуть от пандемической усталости и уйти на жесткий карантин.
Сейчас он призвал покупать подарки в магазинах в утреннее время, когда там меньше людей, или онлайн, а также не злоупотреблять визитами в гости.
Предыстория:
- 9 декабря Кабмин принял решение, что введет полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.
- Также правительство продлило общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.