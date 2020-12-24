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Ляшко посоветовал украинцам, как праздновать Новый год и Рождество во время пандемии

Четверг, 24 декабря 2020, 05:49
Ляшко посоветовал украинцам, как праздновать Новый год и Рождество во время пандемии
Фото Folk Ukraine

Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднованиям во время пандемии и соблюдать карантин, введенный правительством.

Источник: Ляшко в эфире Радио НВ

Прямая речь: "Мы не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не придерживаться ограничений. Здесь главное – общественная ответственность. Я в нее верю.

Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус".

Детали: Ляшко отметил, что карантин выходного дня положительно повлиял на пандемию в Украине – количество случаев инфицирования уменьшилось.

Поэтому, по его словам, Кабмин еще задолго до Нового года анонсировал, что жесткий карантин введут с 8 января.

По мнению главного санитарного врача, так люди смогут немного отдохнуть от пандемической усталости и уйти на жесткий карантин.

Сейчас он призвал покупать подарки в магазинах в утреннее время, когда там меньше людей, или онлайн, а также не злоупотреблять визитами в гости.

Предыстория: 

  • 9 декабря Кабмин принял решение, что введет полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.
  • Также правительство продлило общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.

Темы: Минздравкоронавируспразднования
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