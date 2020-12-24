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Зеленський продовжив на рік особливий статус Донбасу

Четвер, 24 грудня 2020, 13:16

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: У повідомленні на сайті парламенту вказується, що закон підписано і повернуто з підписом президента 24 грудня.

Офіс президента в свою чергу про підписання не повідомляв.

Що цьому передувало: 15 грудня Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Законопроєкт про особливий порядок самоврядування на Донбасівперше був ухвалений 16 вересня 2014 року терміном на 3 роки. Потім його тричі продовжували на рік (у народі його назвали законом про особливий статус ОРДЛО).

Українська правда
Теми: ЗеленськийзаконодавствоДонбас


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