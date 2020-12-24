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Зеленский продлил на год особый статус Донбасса

Четверг, 24 декабря 2020, 13:16

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В сообщении на сайте парламента указывается, что закон подписан и возвращен с подписью президента 24 декабря.

Офис президента в свою очередь о подписании не сообщал.

Что этому предшествовало: 15 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Законопроект об особом порядке самоуправления на Донбассе впервые был принят 16 сентября 2014 сроком на 3 года. Затем его трижды продлевали на год (в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).

Украинская правда
Темы: ЗеленскийзаконодательствоДонбасс


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