Зеленский продлил на год особый статус Донбасса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В сообщении на сайте парламента указывается, что закон подписан и возвращен с подписью президента 24 декабря.

Офис президента в свою очередь о подписании не сообщал.

Что этому предшествовало: 15 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Законопроект об особом порядке самоуправления на Донбассе впервые был принят 16 сентября 2014 сроком на 3 года. Затем его трижды продлевали на год (в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).