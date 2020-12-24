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Канада у зв'язку зі збиттям літака МАУ оголосила 8 січня днем пам'яті жертв авіакатастроф

Четвер, 24 грудня 2020, 13:51

У Канаді 8 січня відзначатимуть національний день пам'яті жертв авіакатастроф у зв'язку зі збиттям іранськими військовими літака МАУ.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, глави МЗС Франсуа-Філіпа Шампаня та міністра транспорту Марка Гарно, повідомляє "Європейська правда". 

В авіакатастрофі літака МАУ, який був збитий військовими Ірану 8 січня 2020 року, загинули 176 людей, в тому числі 55 канадських громадян і 30 осіб з правом на постійне проживання в країні. 

"Ця національна трагедія є однією з найбільших втрат канадських життів в історії цивільної авіації", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті прем’єр-міністра Канади.

"Ми як і раніше прагнемо всебічного й достовірного пояснення з боку іранського режиму про цю трагічну подію, і ми будемо продовжувати наполягати на повній відповідальності", - сказано у заяві

Відтак 8 січня у Канаді оголошено національним днем пам'яті, аби "продовжувати віддавати шану жертвам авіакатастроф, як всередині країни, так і за кордоном".

Як відомо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: Канадакатастрофа МАУ в Ірані


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