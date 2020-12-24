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Канада в связи со сбитием самолета МАУ объявили 8 января днём памяти жертв авиакатастроф

Четверг, 24 декабря 2020, 13:51

В Канаде 8 января будут отмечать национальный день памяти жертв авиакатастроф в связи со сбитием иранскими военными самолета МАУ.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы МИД Франсуа-Филиппа Шампаня и министра транспорта Марка Гарно, сообщает "Европейская правда".

В авиакатастрофе самолета МАУ, который был сбит военными Ирана 8 января 2020 года, погибли 176 человек, в том числе 55 канадских граждан и 30 человек с правом на постоянное проживание в стране.

"Это национальная трагедия является одной из крупнейших потерь канадских жизней в истории гражданской авиации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Канады.

"Мы по-прежнему стремимся к всестороннему и достоверному объяснению со стороны иранского режима об этом трагическом событии, и мы будем продолжать настаивать на полной ответственности", - говорится в заявлении

Поэтому 8 января в Канаде объявлено национальным днем ​​памяти, чтобы "продолжать отдавать дань памяти жертвам авиакатастроф, как внутри страны, так и за рубежом".

Как известно, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: Канадакатастрофа МАУ в Иране


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