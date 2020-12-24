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Мілевський повернувся в чемпіонат України

Четвер, 24 грудня 2020, 14:11

Ексгравець збірної України з футболу та київського "Динамо" Артем Мілевський підписав контракт із клубом УПЛ "Минай".

Джерело: офіційний сайт клубу із Закарпаття.

Деталі: Контракт підписано на 1,5 роки.

Останні кілька років 35-річний Мілевський виступав за "Динамо" з Бреста. У 104 матчах за білоруський клуб Мілевський забив 20 голів. Мілевський залишив УПЛ у 2013 році.

Раніше повідомлялося про інтерес у послугах Мілевського у "Руха". Пізніше цю інформацію спростував президент винниківського клубу Григорій Козловський. Після 14 турів "Минай" з десятьма очками займає 11-те місце в турнірній таблиці.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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