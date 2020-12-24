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Милевский вернулся в чемпионат Украины

Четверг, 24 декабря 2020, 14:11

Экс-игрок сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Артем Милевский подписал контракт с клубом УПЛ "Минай".

Источник: официальный сайт клуба из Закарпатья.

Детали: Контракт подписан на 1,5 года.

Последние несколько лет 35-летний Милевский выступал за "Динамо" из Бреста. В 104 матчах за белорусский клуб Милевский забил 20 голов. Милевский оставил УПЛ в 2013 году.

Ранее сообщалось об интересе в услугах Милевского у "Руха". Позже эту информацию опроверг президент винниковского клуба Григорий Козловский. После 14 туров "Минай" с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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