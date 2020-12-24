Милевский вернулся в чемпионат Украины
Четверг, 24 декабря 2020, 13:11
Экс-игрок сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Артем Милевский подписал контракт с клубом УПЛ "Минай".
Источник: официальный сайт клуба из Закарпатья.
Детали: Контракт подписан на 1,5 года.
Последние несколько лет 35-летний Милевский выступал за "Динамо" из Бреста. В 104 матчах за белорусский клуб Милевский забил 20 голов. Милевский оставил УПЛ в 2013 году.
Ранее сообщалось об интересе в услугах Милевского у "Руха". Позже эту информацию опроверг президент винниковского клуба Григорий Козловский. После 14 туров "Минай" с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
Николай Аврамчук для УП