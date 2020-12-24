Офіс Зеленського виправив заяву про "Велике будівництво" після звинувачення в маніпуляції

На сайті Офісу президента виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року. Нині там вказано, що такої думки дотримуються 11,3% громадян.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: На сайті зазначається, що новина містить виправлення – змінено заголовок, перший та другий абзаци. В ОП перепрошують за неточність.

Дослівно: "За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно".

Що цьому передувало: раніше ОП з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва та КМІС повідомив, що 93% опитаних українців назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року.

Натомість науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив ОП в маніпулюванні їхніми соціологічними даними. Він повідомив, що насправді "Велике будівництво" відзначило лише 11,3% опитаних. З цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.

За словами Гараня, у такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента.