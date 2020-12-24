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Офис Зеленского исправил заявление о "Большой стройке" после обвинения в манипуляции

Четверг, 24 декабря 2020, 14:25

На сайте Офиса президента исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка", инициированную президентом Владимиром Зеленским, главным позитивным событием года. Сейчас там указано, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан.

Источник: сайт президента

Детали: На сайте отмечается, что новость содержит исправления - изменен заголовок, первый и второй абзацы. В ОП извиняются за неточность.

Дословно: "По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большая стройка" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большая стройка" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно".

Предыстория: ранее ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС сообщил, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большую стройку" главным позитивным событием 2020 года.

В свою очередь научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в манипулировании их социологическими данными. Он сообщил, что в действительности "Большую стройку" отметили только 11,3% опрошенных. Из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.

По словам Гараня, таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента


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