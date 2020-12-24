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На Донбасі підірвався боєць

Четвер, 24 грудня 2020, 14:28
На Донбасі підірвався боєць
ілюстративне фото

На Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення український військовослужбовець.

Джерело: сторінка оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно: "24 грудня в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Українському захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Життю нічого не загрожує".

Деталі: Зазначається, що обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

Українська правда
Теми: війнаДонбас
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