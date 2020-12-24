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На Донбассе подорвался боец

Четверг, 24 декабря 2020, 15:28
иллюстративное фото

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.

Источник:  страница оперативно-тактической группировки "Схід" в Facebook

Дословно: "24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

Украинскому защитнику оказана медицинская помощь и он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает".

Детали: Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.

Темы: войнаДонбасс


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