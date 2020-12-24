НАБУ прослідковує схему "ОГП-Печерський суд" для зливу справ

Національне антикорупційне бюро заявляє, що прослідковує схему із судами, через яку підозрювані уникають відповідальності.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "Між резонансними справами, які розслідує НАБУ, прослідковується схема уникнення відповідальності через намагання передати справи до інших правоохоронних органів та уникнення скерування їх до ВАКС (Вищого антикорупційного суду).

Схема проста – сторона захисту звертається до Печерського райсуду (який взагалі не має розглядати справи щодо топкорупції), той зобов’язує Генпрокурора визначити нову підслідність.

Генпрокурор сумлінно виконує такі незаконні судові рішення, які очевидно протирічать законодавству — справи НАБУ заборонено передавати до інших органів досудового розслідування".

Деталі: НАБУ стверджує, що цю схему намагалися провернути у провадженні щодо "ВіЕйБі Банку", де підозрюваним є Олег Бахматюк. І такі ж дії вчиняються у справі за фактом підкупу експерта, де фігурує заступник глави ОП Олег Татаров.

В НАБУ висловили стурбованість "подальшою долею "справи ОАСК", оскільки ще у серпні Печерський райсуд столиці ухвалив рішення забрати її з НАБУ.

Що цьому передувало:

Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.