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НАБУ прослеживает схему "ОГП-Печерский суд" для слива дел

Четверг, 24 декабря 2020, 16:48

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что прослеживает схему с судами, через которую подозреваемые избегают ответственности.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "Между резонансными делами, которые расследует НАБУ, прослеживается схема ухода от ответственности через попытки передать дела в другие правоохранительные органы и избежания направления их в ВАКС (Высший антикоррупционный суда).

Схема простая - сторона защиты обращается в Печерский райсуд (который вообще не должен рассматривать дела по топкорупции), тот обязывает генпрокурора определить новую подследственность.

Генпрокурор добросовестно выполняет такие незаконные судебные решения, которые очевидно противоречат законодательству - дела НАБУ запрещено передавать в другие органы досудебного расследования".

Детали: НАБУ утверждает, что эту схему пытались провернуть в деле по "ВиЭйБи Банку", где подозреваемым является Олег Бахматюк. И такие же действия совершаются в деле по факту подкупа эксперта, где фигурирует заместитель главы ОП Олег Татаров.

В НАБУ выразили обеспокоенность "дальнейшей судьбой" дела ОАСК", поскольку еще в августе Печерский райсуд столицы принял решение забрать ее из НАБУ.

Что этому предшествовало:

  • Офис генерального прокурора передал производства, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Украинская правда
Темы: НАБУОфис генпрокурора


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