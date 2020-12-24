НАБУ прослеживает схему "ОГП-Печерский суд" для слива дел

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что прослеживает схему с судами, через которую подозреваемые избегают ответственности.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "Между резонансными делами, которые расследует НАБУ, прослеживается схема ухода от ответственности через попытки передать дела в другие правоохранительные органы и избежания направления их в ВАКС (Высший антикоррупционный суда).

Схема простая - сторона защиты обращается в Печерский райсуд (который вообще не должен рассматривать дела по топкорупции), тот обязывает генпрокурора определить новую подследственность.

Генпрокурор добросовестно выполняет такие незаконные судебные решения, которые очевидно противоречат законодательству - дела НАБУ запрещено передавать в другие органы досудебного расследования".

Детали: НАБУ утверждает, что эту схему пытались провернуть в деле по "ВиЭйБи Банку", где подозреваемым является Олег Бахматюк. И такие же действия совершаются в деле по факту подкупа эксперта, где фигурирует заместитель главы ОП Олег Татаров.

В НАБУ выразили обеспокоенность "дальнейшей судьбой" дела ОАСК", поскольку еще в августе Печерский райсуд столицы принял решение забрать ее из НАБУ.

Что этому предшествовало: